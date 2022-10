Der sechste Sieg in Folge für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga: Im unspektakulären Topspiel vor 8219 Zuschauern führten Tore von Stefan Loibl (4.) und Nigel Dawes (35.) zum 2:0-Erfolg über die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Einen großen Anteil am nächsten Dreier hatte aber auch Adler-Torwart Felix Brückmann. Tragisch: Neuzugang Ryan MacInnis, erst vergangene Woche eingetroffen, verletzte sich am Freitag in Augsburg in seinem ersten Spiel am Bein und fällt sechs bis acht Wochen aus. Vorerst wollen die Adler aber nicht erneut au dem Transfermarkt tätig werden, sagte Manager Jan-Axel Alavaara.