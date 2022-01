Da die aktuelle Landesverordnung zur Corona-Bekämpfung in Baden-Württemberg künftig in der Mannheimer SAP-Arena wieder bis zu 3000 Zuschauer (statt bisher 750) zulässt, wollen die Adler Mannheim ihr absehbar nächstes Heimspiel am 25. Februar gegen die Iserlohn Roosters mit Fans bestreiten. Angesichts der rund 6000 Dauerkartenbesitzer wird nun über den Auswahlprozess beraten.