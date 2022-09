Die Adler Mannheim sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurück in der Spur. Das Team von Trainer Bill Stewart feierte am Freitagabend seinen dritten Sieg in Serie und springt damit auf Platz acht. Mit 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) schlugen die Adler den aktuellen Meister, die Eisbären Berlin. Die Tore für die Quadratestädter erzielten Borna Rendulic (7., 52.), Markus Eisenschmid (39.) und Nicolas Krämmer (60.). Für die Gastgeber aus der Hauptstadt trafen Kevin Clark (33.) und Zach Boychuk (59.).