Die Adler Mannheim müssen für unbestimmte Zeit ohne Cody Lampl auskommen. Der 34-jährige Verteidiger, der am Samstag im Heimspiel der Deutschen Eishockey-Liga gegen die Straubing Tigers (3:0) noch vor der ersten Drittelpause zur Behandlung in die Kabine musste und nicht mehr aufs Eis zurückkam, laboriert an einer Schambeinentzündung. Neben Lampl fehlen den Adlern, die am kommenden Samstag (17.30 Uhr) zu Hause auf den EHC Red Bull München treffen, auch Stürmer Andrew Desjardins (vorzeitiges Saisonende) sowie der angeschlagene Verteidiger Sinan Akdag.