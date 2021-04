Die Adler Mannheim haben den vorzeitigen Einzug in die Endspielserie der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) verpasst. Die Mannschaft von Pavel Gross verlor Mittwochabend das zweite Halbfinale bei den Wolfsburg Grizzlys 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung und kassierte damit in der Best-of-three-Serie den 1:1-Ausgleich.

Anthony Rech gelang der Siegtreffer für die Niedersachsen in der 66. Minute. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1-Unentschieden gestanden. Mark Katic hatte die Adler in der 39. Minute in Führung geschossen, Sebastian Furchner in der 47. Minute jedoch den Ausgleich für die Grizzlys geschafft.

Das entscheidende Match um den Einzug in die Finalserie um die deutsche Meisterschaft findet am Freitag in Mannheim statt.