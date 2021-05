Die Adler Mannheim haben ein Talent aus der Zweiten Liga verpflichtet. Vom DEL2-Klub Tölzer Löwen kommt der 20-jährige Luca Tosto und erhält einen Zweijahresvertrag. Zudem wird der Linksschütze mit einer Förderlizenz für die Heilbronner Falken ausgestattet, dem Kooperationspartner der Adler in der DEL2. Dort könnte er ebenfalls Spielpraxis sammeln.

Tosto, der in der zurückliegenden DEL2-Hauptrunde zum Förderlizenzspieler des Jahres gewählt wurde, sammelte für die Löwen in 38 Ligaspielen 32 Punkte. Mit 19 Treffern avancierte der 1,72 Meter große und 66 Kilogramm schwere Linksschütze dabei teamintern zum fünftbesten Schützen. „Seine Entwicklung, gerade in der vergangenen Saison, ist bemerkenswert“, sagt Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara.