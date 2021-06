Die Adler Mannheim haben den torgefährlichen Angreifer Nigel Dawes (36) verpflichtet. Der gebürtige Kanadier mit kasachischem Pass spielte in der vergangenen Spielzeit noch in der multinationalen KHL für Ak Bars Kazan und unterzeichnet beim achtmaligen deutschen Meister einen bis 2023 gültigen Vertrag.

Insgesamt stehen bis ins Jahr 2011 bei Dawes 223 Partien (41 Tore) in der besten Eishockey-Liga der Welt, der NHL, für die New York Rangers, Phoenix Coyotes, Calgary Flames, Atlanta Trashers und Montréal Canadiens zu Buche.

Zur Saison 2011/12 wechselte Dawes zu Barys Astana. Sieben Spielzeiten spielte er für das kasachische KHL-Team, ehe er zu Avtomobilist Yekaterinburg wechselte und letztlich bei Ak Bars Kazan landete. In zehn Jahren absolvierte Dawes 608 KHL-Partien, in denen ihm 293 Treffer und 257 Vorlagen gelangen. Dawes ist damit der erfolgreichste nicht-russische Torschütze in der Geschichte der KHL.

„Wertvoller Spieler“

„Einen Spieler wie Nigel von den Adlern zu überzeugen, ist kein leichtes Unterfangen. Umso glücklicher sind wir, dass er sich für uns entschieden hat“, freut sich Sportmanager Jan-Axel Alavaara über den Transfercoup. „Nigel ist ein Musterprofi. Er legt seit vielen Jahren sehr viel Wert auf seine körperliche Fitness, arbeitet täglich unglaublich hart. Seine Einstellung gepaart mit seinem Torriecher, dem Auge für die Mitspieler und dem Spielverständnis machen ihn zu einem sehr wertvollen Spieler, der uns ohne jeden Zweifel weiterhelfen wird.“