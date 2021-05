Die Adler Mannheim haben Verteidiger Sinan Akdag (31) ein weiteres Jahr an den achtmaligen deutschen Eishockey-Meister gebunden. „Sinan hat über mehrere Jahre unter Beweis gestellt, dass er zu den solidesten Verteidigern der Liga zählt. Er weiß läuferisch zu überzeugen und ist auch für die eine oder andere Offensivaktion gut. Mit ihm wissen wir in der kommenden Spielzeit einen weiteren zuverlässigen Defender in unseren Reihen“, sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Smith nach München

Der EHC Red Bull München hat derweil die erwartete Verpflichtung von Stürmer Ben Smith (32; zuletzt Kapitän der Adler) bestätigt. „Es ist gut zu wissen, zukünftig nicht mehr gegen ihn spielen zu müssen“, sagte Trainer Don Jackson