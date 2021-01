Die Adler Mannheim haben sich in der Deutschen Eishockey-Liga bei den Augsburger Panthern mit 4:3 (1:2, 1:1, 1:0; 1:0) nach Verlängerung durchgesetzt und bleiben damit weiter ungeschlagen. Die Augsburger führten nach 17 Minuten nach Treffern von Spencer Abbott (4.) und Adam Payerl (17.) bereits 2:0, als Brendan Shinnimin in der 18. Minute mit seinem ersten von drei Toren der Anschluss gelang. Andrew Leblanc traf in der 25. Minute zum 3:1 für die Panther, aber Shinnimin verkürzte erneut (36.) und rettete die Adler mit dem 3:3 (46.) in die Verlängerung . Matthias Plachta erzielte nach 2:15 den Siegtreffer.