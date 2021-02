Mit einem 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) bei den Schwenninger Wild Wings untermauerten die Adler Mannheim ihre Tabellenführung in der Südgruppe der Deutschen Eishockeyliga. Zwar hatten die Adler am Dienstagabend lange ein spielerisches Übergewicht und auch die besseren Chancen, aber erst Markus Eisenschmid stellte eine Minute vor der zweiten Drittelpause die Weichen auf Sieg (39.). Im Schlussabschnitt erhöhte Florian Elias mit seinem ersten DEL-Treffer (44.) und Matthias Plachta (58.) traf in Überzahl zur Entscheidung, die Nicolas Krämmer nur 22 Sekunden später endgültig unterstrich.