Mit einem 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) gegen die Ingolstadt Panther feierten die Adler Mannheim am Mittwochabend ihren vierten Sieg in Folge in der Deutschen Eishockey-Liga. Dabei zitterten sich die Gastgeber mit viel Glück und Geschick zum Erfolg. Zwei Tage nach dem 5:4-Erfolg in Ingolstadt verschliefen die Adler zumindest die Anfangsphase nicht, machten eine gute halbe Stunde lang Druck im Drittel der Panther.

Die Tore erzielten trotzdem zunächst die Gäste. Justin Feser (15.) profitierte ebenso von einer schlafmützigen Abwehr wie zwei Minuten später Frederik Storm. Immerhin gelang den Adlern noch vor der ersten Pause der Anschlusstreffer. Markus Eisenschmid traf in Überzahl (20.).

Knappe Minute reicht für die Wende

Eine knappe Minute genügte den Gastgebern zur Wende. Innerhalb von 51 Sekunden drehten Jordan Szwarz (32.), Korbinian Holzer (33.) und Borna Rendulic (33.) den Rückstand in eine 4:2-Führung. Direkt nach der zweiten Pause verkürzte David Wasofsky (41.). Der ansonsten starke Felix Brückmann sah dabei gar nicht gut aus.

In der Folge sahen sich die Mannheimer vor allem mit Defensivaufgaben beschäftigt. Entlastung gab es kaum. Aber auch 82 Sekunden in doppelter Unterzahl – Andrew Desjardins saß auf der Strafbank und die Gäste hatten Torhüter Daniel Taylor zu Gunsten eines weiteren Feldspielers ausgewechselt – brachten nicht den Ausgleich für Ingolstadt. Sondern es blieb beim von den Adlern erhofften zweiten Sieg über die Schanzer.