Mit einem 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)-Erfolg bei den Schwenninger Wild Wings eroberten die Adler Mannheim erneut die Tabellenspitze der Deutschen Eishockeyliga. Im Baden-Württemberg-Duell waren vor allem die Überzahlformationen entscheidend. Mit einem Mann mehr brachten Matthias Plachta (13.) und Borna Rendulic (18.) die Adler im ersten Durchgang in Führung. Mit sogar zwei Mann mehr auf dem Eis verkürzte Schwenningen durch Boaz Bassen (23.) im zweiten Durchgang. Viel mehr ließen die Gäste in der Folge in dem intensiv geführten, aber insgesamt zähen Derby nicht mehr zu. Im Schlussabschnitt erhöhte Jason Bast (45) auf 3:1, einziger Treffer des Abends, bei dem beide Mannschaften vollzählig auf dem Eis standen, und in doppelter Unterzahl, Ilari Melart saß draußen und Schwenningen hatte zusätzlich Torhüter Joacim Eriksson für einen weiteren Feldspieler ausgewechselt, traf Korbinian Holzer in den verwaisten Kasten zum Endstand (59.).