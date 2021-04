Die Adler Mannheim haben dem Druck standgehalten. Sie mussten bei den Straubing Tigers siegen, um ein drittes Viertelfinalspiel im Kampf um die deutsche Eishockey-Meisterschaft am Samstag (17.30 Uhr) zu erzwingen – und gewannen nach einem Blitzstart mit 3:1 (3:0, 0:0, 0:1). Schon in den ersten zehn Minuten hatten Tommi Huhtala (2) und Jason Bast den Titelfavoriten klar in Führung geschossen. Sena Acolatse brachte die Gastgeber erst im Schlussdrittel (47.) halbwegs in die Partie zurück.