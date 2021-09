Die Adler Mannheim haben in der Champions Hockey League gegen den finnischen Meister Lukko Rauma mit 2:1 (0:1, 0:0, 1:0; 1:0) nach Penaltyschießen gewonnen. Damit gelang ihnen die Revanche für die 1:5-Niederlage im Hinspiel. In der heimischen SAP-Arena gingen die Gäste in der elften Spielminute durch ein Tor von Sebastian Repo auf Vorlage von Michael Haga mit 1:0 in Führung. Die Chance zum Ausgleich vergab Ruslan Iskhakov (16.), als er knapp übers Tor schoss. Keine Tore gab’s im Mitteldrittel, wo Tim Wohlgemuth und Iskhakov vor der Pause zwei Überzahlchancen ungenutzt ließen. Besser machte es Nigel Dawes, als er in der 13. Minute den Treffer zum 1:1 erzielte. Denis Reul hatte die Vorarbeit geleistet. In die Verlängerung, in der mit Drei-gegen-drei gespielt wird, starteten die Adler mit 2:13 Überzahl-Restzeit, die Kristian Pospisil wegen hohen Stocks mit Verletzungsfolge, verursacht hatte – Adler Korbinian Holzer war der Gefoulte. Allerdings gelang den Mannheimern kein erfolgreicher Abschluss. Danach scheiterte Mathias Plachta an Gäste-Torwart Lassi Lehtinen, der klasse parierte. Da im Gegenzug auch Pospisil Adler-Keeper Dennis Endras nicht überwand, ging es ins Penaltyschießen, wo Nigel Dawes den entscheidenden Treffer landete.