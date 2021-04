Die Adler Mannheim haben die Hauptrunde in der Deutschen Eishockeyliga mit einem 4:2 (1:0, 2:0, 1:1)-Sieg über die Krefeld Pinguine abgeschlossen. David Wolf (15.), Mark Katic (24.), Thomas Larkin (40.) und Stefan Loibl (53.) erzielten die Tore für die Mannheimer, die am Dienstag in den Play-offs auf die Straubing Tigers treffen.