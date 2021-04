Die Adler Mannheim bleiben das Maß der Dinge in der Südgruppe der Deutschen Eishockeyliga. Mit 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) besiegten sie am Samstag die Kölner Haie und zeigten sich gerüstet für das Spitzenspiel der Verzahnungsrunde gegen den Zweiten der Nordgruppe, die Pinguins Bremerhaven am Ostermontag. David Wolf (15.), Mark Katic (33.), Brendan Shinnimin (47.), Stefan Loibl (49.) und Matthias Plachta (57.) trafen für die Mannheimer.