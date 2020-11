Die Adler Mannheim starten am Samstag, 19. Dezember, um 16.30 Uhr, mit einem Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers in die neue Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Das DEL-Auftaktspiel bestreiten zwei Tage zuvor die rheinischen Rivalen Kölner Haie und Düsseldorfer EG. Ebenfalls an einem Samstag, dem 26. Dezember, erneut 16.30 Uhr, empfangen die Adler die Straubing Tigers. Ihr erstes Auswärtsspiel hat die Mannschaft von Trainer Pavel Gross erst im neuen Jahr – am 4. Januar beim ERC Ingolstadt. Zuschauer sind bei den Partien in den Arenen nicht zugelassen.

Neuer Modus

Alle 14 DEL-Klubs wurden auf eine Nord- und eine Südgruppe aufgeteilt. Gegen jeden Gruppengegner werden jeweils zwei Heim- und zwei Auswärtspartien bestritten. Im Anschluss sollen noch ein Hin- und ein Rückspiel gegen die Teams der anderen Gruppe ausgetragen werden, ehe Ende April die Play-offs starten.

Vom klassischen Freitags-Sonntags-Spielrhythmus musste aufgrund des engen Zeitplans Abstand genommen werden. So verteilen sich die Adler-Spiele in der Saison 2020/21 auf Montag (4), Dienstag (1), Mittwoch (3), Donnerstag (2), Freitag (5), Samstag (4) und Sonntag (5). Die bisher gängigen Anfangszeiten wurden ebenfalls erweitert. So beginnen Wochentagspartien um 18.30 Uhr, 19.30 Uhr oder 20.30 Uhr. Samstags fällt der erste Puck um 16.30 Uhr sowie 17.30 Uhr und sonntags um 14.30 Uhr, 17.00 Uhr und 19.30 Uhr. Alle Spiele werden live auf Magenta Sport zu sehen sein.