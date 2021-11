Die Adler Mannheim haben das Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey Liga gegen Red Bull München mit 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung gewonnen und sich nach zuletzt drei Niederlagen in Serie im Kampf um die Tabellenführung zurückgemeldet. Trevor Parkes (17.) brachte die Münchner in Führung. Nach Lean Bergmans Ausgleichstreffer (23.) gelang Frank Mauer (30.) das 2:1 für die Gäste. Der Treffer von Jordan Szwarz kurz vor Schluss rettete die Mannheimer in die Overtime, wo Nigel Dawes nach 69 Sekunden für die Entscheidung sorgte.