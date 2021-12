Wegen Arbeiten an der Stellwerkstechnik fallen nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) von Mittwoch/Donnerstag 15./16. Dezember bis Dienstag/Mittwoch 21./22. Dezember zwischen 20.45 Uhr und 1.15 Uhr sämtliche Züge aus. Als Ersatz fahren Busse.

Laut DB bestehen in Wörth und Kandel Anschlüsse zwischen den Bussen und den teilweise später abfahrenden Zügen. Einzelheiten sind in der Fahrplanauskunft unter www.bahn.de zu ersehen. Für RE 12046 (planmäßige Ankunft 0:12 Uhr in Neustadt Hbf) fährt ein zusätzlicher Bus von Wörth (ab 22:23 Uhr) bis Neustadt Hbf (an 23:52 Uhr).