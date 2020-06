Die Stadt Ludwigshafen wird in die nächste Mietpreisbegrenzungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz aufgenommen. Dies bedeutet: Ab Oktober darf dort die ortsübliche Vergleichsmiete bei neu abgeschlossenen Verträgen höchstens um zehn Prozent überschritten werden.

Voraussetzung ist ein angespannter Wohnungsmarkt

Bisher gilt eine solche Regelung in der Pfalz nur für Landau und Speyer. Voraussetzung für die Aufnahme in die Verordnung sei „ein angespannter Wohnungsmarkt“, heißt es in einer Mitteilung der Mainzer Staatskanzlei. Dies sei nun auch für Ludwigshafen durch ein wissenschaftliches Gutachtens festgestellt worden. Die neue Verordnung hat wieder eine Geltungsdauer von fünf Jahren. jüm