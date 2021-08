Die Polizei sucht nach einem unfallflüchtigen Wohnmobilisten, der sich am Samstagnachmittag nach einer Kollision auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Insheim und Rohrbach aus dem Staub machte. Wie die Polizei berichtet, war eine 22-jährige Fahrerin eines roten Hyundai auf der Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Sie wollte das vorausfahrende Wohnmobil überholen. Als die Frau mit dem Fahrzeug in gleicher Höhe war, scherte der Fahrer des Wohnmobils unvermittelt nach links aus und touchierte dabei den Hyundai. Dadurch geriet der Wagen der 22-Jährigen ins Schlingern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Der Wohnmobilist setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.