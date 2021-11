Nächste Etappe bei der Sanierung der A65 zwischen Haßloch und Neustadt-Nord. Nach Angaben der Autobahn GmbH ist bei der Erneuerung der Fahrspuren Richtung Karlsruhe der linke Fahrbahnbereich schon fertig. Aktuell werde der Asphalt im Bereich des rechten Fahrstreifens und des Standstreifens erneuert. Um diese Arbeiten effizient ausführen zu können, muss von Montag, 29. November, bis Freitag, 3. Dezember, jeweils tagsüber von 7.30 bis 16.30 Uhr der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr Richtung Karlsruhe kann daher in dieser Zeit nur einspurig fließen – er wird dann über den auf die Gegenfahrbahn umgelegten Fahrstreifen geleitet. Aufgrund dieser Arbeiten steht kommende auch die Anschlussstelle Haßloch (Nord) nicht zur Verfügung (Auf- und Abfahrt). Unverändert gilt für die Anschlussstelle Deidesheim (Nord): Sie bleibt bis zum Abschluss der Sanierung Ende Dezember gesperrt. Von dort aus kann also nicht auf die A65 aufgefahren werden – und hier kann auch nicht abgefahren werden. Vom 5. bis 13. Dezember müssen laut Autobahn GmbH beide Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe tagsüber und nachts gesperrt werden. Der Verkehr nach Karlsruhe fließt dann erneut einspurig über den umgelegten Fahrstreifen, die Anschlussstelle Haßloch (Nord) wird dann ebenfalls wieder gesperrt. Die Autobahn GmbH betont, dass ab 5. Dezember im Zweischicht-Betrieb gearbeitet wird, um mit dem Projekt bis zum Jahresende fertig zu werden. Ab 13. Dezember soll der Verkehr wieder zweispurig Richtung Karlsruhe fließen, dann soll auch die Anschlussstelle Haßloch wieder zur Verfügung stehen. Mit Blick auf die gesperrten Anschlussstellen gibt es entsprechend ausgeschilderte Umleitungsempfehlungen mit Umwegen über die jeweils nächsten Anschlussstellen und Fahrten auf der A65. Seit August wird der 4,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen Haßloch und Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe saniert. Bis Jahresende soll alles fertig sein.