Kurz vor 13 Uhr kam es am Dienstag auf der A65 in der Nähe der Anschlussstelle Rohrbach in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Unfall, weil ein Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger ins Schleudern kam. Laut Polizei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, weil er auf der regennassen Fahrbahn seine Ladung nicht richtig gesichert hatte. Bei dem Unfall wurde die Anhängerkupplung abgerissen, wodurch der Transporter über die gesamte Fahrbahn geschleudert wurde und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der 53-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Während der Bergung musste die A65 für über eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.