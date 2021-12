Am Dienstag gegen 12.30 Uhr fiel einer Streife auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz nach der Anschlussstelle Rohrbach ein Auto auf, das neben der Fahrbahn im Graben stand. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein 18-jähriger Fahrschüler eine Situation beim Auffahren auf die A65 falsch eingeschätzt hatte. Um keine anderen Verkehrsteilnehmer zu gefährden, griff der Fahrlehrer beherzt ein und lenkte das Fahrzeug neben die Fahrbahn in den Grünstreifen, wie die Polizei berichtet. Hinzukommende Bekannte konnten das festgefahrene Fahrschulauto aus dem Matsch auf einen angrenzenden Wirtschaftsweg ziehen. Durch das Manöver wurde glücklicherweise niemand verletzt und auch an dem Auto entstand kein Sachschaden. Ob die Fahrstunde durch den Fahrschüler fortgesetzt wurde, ist nicht bekannt, lässt die Polizei wissen.