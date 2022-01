Nach einem Unfall mit einem umgekippten Sattelzug am frühen Montagmorgen war die A6 in Höhe Grünstadt in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Erst um 18.15 Uhr wurde die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben. An dem Unfall war nur der Lkw beteiligt, der Fahrer verletzte sich laut Polizei leicht. Es kam auch noch zu einem weiteren Auffahrunfall im Stau, bei dem aber laut Polizei niemand verletzt wurde.

Laut Jens Michel, Wehrleiter der Feuerwehr Grünstadt waren bis 6.30 Uhr etwa 40 Feuerwehrleute im Einsatz, neben seiner Wehr auch Kameraden aus Hettenleidelheim und Wattenheim. Der Einsatz sei für die Feuerwehr aber bereits beendet. Auch die Polizei ist nicht mehr vor Ort, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Das Absperren habe die Autobahnmeisterei übernommen, die Bergung ein Abschleppunternehmen.

Mehr zum Thema lesen Sie hier