Insgesamt fünf Fahrzeuge sind am Donnerstagabend an einem Unfall auf der A5 bei Karlsruhe im Bereich der Überleitung zur A8 beteiligt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, habe sich der Unfall während eines Hagelschauers ereignet. Laut Polizei-Sprecher kommt es an dieser Stelle ohnehin öfters zu Unfällen, das Wetter hat dann sein Übriges getan. Drei der beteiligten Autos seien nicht mehr fahrbereit gewesen. Die Autobahn war während der Räumungsarbeiten voll gesperrt, es kam dadurch zu einem Rückstau von bis zu drei Kilometern Länge. Die Insassen sind laut Polizei ohne schwere Verletzungen davon gekommen. Ab 19 Uhr sei die Autobahn wieder freigegeben worden.