In Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) haben sich am Sonntagnachmittag mehrere Hundert Teilnehmer einer Querdenker-Demonstration versammelt. Angekündigt und genehmigt ist die Veranstaltung auf dem Parkplatz am Schwimmbad für 800 Teilnehmer zwischen 13 und 17.30 Uhr. Mittlerweile wurden aufgrund des hohen Andrangs von der Polizei 950 Teilnehmer auf das umzäunte Gelände zugelassen, teilte Polizei-Pressesprecher Christopher Weselek mit.

Die Polizei ist mit Kräften in dreistelliger Höhe vor Ort und hatte bereits im Vorfeld Straßen abgeriegelt und Kontrollstationen errichtet. Neben den Einsatzhundertschaften der Bereitschaftspolizei sind auch Wasserwerfer einsatzbereit vor Ort. Bisher mussten diese jedoch nicht eingesetzt werden.

Maximale Teilnehmerzahl erreicht

Schon im Vorfeld wurden zahlreiche Stimmen laut, dass die Corona-Auflagen eingehalten und umgesetzt werden müssen. In den sozialen Medien wurde auch zu Gegendemonstrationen aufgerufen.

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, sei die maximale Anzahl der Teilnehmer erreicht. Weitere Spontanversammlungen werden laut Polizei aufgelöst. Die Einsatzkräfte verteilten bereits mehrere Platzverweise und schicken weitere Demonstranten mit Hinweis auf Einhaltung der Corona-Verordnung nach Hause.

Bisher kam es zu keinen gewalttätigen Ausschreitungen, die Stimmung vor Ort sei „in Ordnung“ lässt Weselek wissen. Die Polizei überwacht bei den Demonstranten vor Ort vor allem die Maskenpflicht und die Einhaltung der Abstände.

#snh2803

Und nein, da wir auch Personen rund herum auf den Feldern feststellen: Es gibt auch keine anderen Zugänge zur Veranstaltung, wir kontrollieren rund ums Gelände! Die max. Teilnehmerzahl laut Auflagen ist erreicht und es wird niemand mehr zugelassen. https://t.co/oTlXgcRaHl — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) March 28, 2021

Bei der Kundgebung wurde auf der Leinwand auch der Sinseheimer HNO und ,,Querdenker-Arzt“ Bodo Schiffmann zugeschaltet. Er hatte in seiner Praxis gegen Corona-Auflagen verstoßen und seine Patienten mit gefälschten Masken-Befreiungen versorgt. Bei Querdenker-Demos trat er in der Vergangenheit oft als Redner auf. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Mediziner, der sich ins Ausland abgesetzt hat.