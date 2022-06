Ab Juni gilt das 9-Euro-Ticket. Müssen sich Berufspendler nun auf chronisch überfüllte Züge einstellen? Kann man von der Pfalz mit dem Ticket an den Bodensee und nach Sylt fahren? Und was ändert sich für Besitzer von Bahndauerkarten? Über diese und weitere Fragen hat Sonja Hoffmann, stellvertretende Leiterin des Pfalzressorts, mit dem RHEINPFALZ-Bahnexperten Eckhard Buddruss gesprochen. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das 9-Euro-Ticket hören Sie in unserer neuen Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Wissen, was läuft“.