Ein 67-jähriger Mann ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr mit seinem Mercedes in die Glasfassade der McDonald’s-Filiale in der Dürkheimer Bruchstraße gefahren.

Filiale kurzzeitig geschlossen

Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Mann mit seinem Auto auf den Parkplatz der Fastfood-Kette gefahren. Kurz vor einer Parkbucht vor dem Hauptgebäude hat er vermutlich Gas- und Bremspedal verwechselt und fuhr in die Fensterfront. Weil möglicherweise weitere Scheiben brechen könnten, wurde der komplette Betrieb der Filiale inklusive Drive-In untersagt, bis ein Fachfirma den Schaden abgesichert hatte. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird aber auf rund 50.000 Euro geschätzt.