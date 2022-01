Ein 49-Jähriger hat sich am Dienstagabend in einem ICE geweigert, eine Maske zu tragen. Bei seiner Kontrolle leistete er laut Bundespolizei Widerstand. Den Fahrtausschluss durch das Bahnpersonal wollte er offenbar nicht akzeptieren, sodass sich die Bundespolizei um den Mann kümmern musste. Letztlich mussten die Beamten Gewalt anwenden, um den 49-Jährigen aus dem Zug zu bekommen. Dabei soll er sich so stark gewehrt haben, dass sich ein Polizist leicht am Arm verletzte. Auf dem Bahnsteig am Mannheimer Hauptbahnhof trat und schlug er nach den Beamten. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung. Zudem wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz geprüft.