In Fernzügen in Deutschland wird es voraussichtlich keine 3G-Regel geben. Eine solche Vorschrift, die nur noch Geimpften, Genesenen und Getesteten die Fahrt mit Fernzügen erlauben würde, sei „weder rechtlich möglich noch praktikabel“, teilte das Bundesverkehrsministerium am Freitag mit.

Zu dieser Feststellung seien die beteiligten Ressorts innerhalb der Bundesregierung „übereinstimmend“ gekommen. „Für 3G in Zügen fehlt die Rechtsgrundlage“, teilte das Ministerium weiter mit. „Zudem stünde die Kontrolle einer solchen Maßnahme einem den Nutzen nicht zu rechtfertigenden Aufwand entgegen.“

Zu den Befürworterinnen einer 3G-Vorschrift im Bahn-Fernverkehr hatte während der Diskussionen der vergangenen Wochen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gehört. Ihr Sprecher Steffen Seibert verwies am Freitag auf eine aktuelle „Stabilisierung der Coronazahlen auf etwas niedrigerem Niveau“. Vor diesem Hintergrund verfolge die Bundesregierung die Einführung von 3G in Fernzügen „derzeit nicht weiter“.

Falls sich aber im Herbst oder Winter eine deutlich Verschlechterung der Pandemie-Lage ergebe, „wäre es natürlich die Verantwortung der Bundesregierung“, erneut weitere Maßnahmen zu prüfen, fügte Seibert hinzu. Das gelte unabhängig davon, ob es sich um die noch amtierende Bundesregierung handele oder um eine neue.

