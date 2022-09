Das war am Samstagabend eine ganz bittere, hauchdünne 33:34 (18:16)-Niederlage der Eulen Ludwigshafen zum Saisonauftakt gegen Erstliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten. In der 59. Spielminute beim Spielstand von 33:33 bekamen die Gäste aus Schwaben noch einen zweifelhaften Siebenmeter des unsicher wirkenden Schiedsrichtergespannes Thomas Hörath/Timo Hofmann, die bereits das Pokalspiel der Eulen in Pforzheim gepfiffen hatten. Der Strafwurf wurde nach längerer Diskussion und unter lautem Krach der 1620 Zuschauer in der Friedrich-Ebert-Halle wiederholt – und der von der Linie ganz starke Isländer Oddur Gretarsson (sieben bei sieben Versuchen) versenkte den Ball zum Sieg der „Gallier“. Ob dieses Spiel mit gleich vier Roten Karten (zwei gegen die Eulen, zwei gegen Balingen) richtig bewertet war, darf man zumindest hinterfragen.

Die Eulen mit ihrem neuen Trainer Michel Abt hätten nach einer starken Partie und einer 5:2-Führung (6.) und dem 30:27 (48.) durchaus einen Punkt verdient gehabt. Jannek Klein zeigte ein klasse Spiel im rechten Rückraum mit acht Toren. „Es war ein gutes Handballspiel, das Lust auf mehr macht“, sagte Gästetrainer Jens Bürkle hinterher. „Wir haben gute Lösungen gefunden“, fand Eulen-Coach Michel Abt. Nach dem Wegbrechen zweier Abwehrleute in der Mitte sei es halt schwieriger geworden.

Für die Eulen trafen Jannek Klein (8), Julius Meyer-Siebert (5) und Lion Zacharias (5/1) am häufigsten, bei den Balingern waren Oddur Gretarsson (9/7) und Filip Vistorop (7) am erfolgreichsten.