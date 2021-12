Im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 haben in diesem Jahr wieder mehr Menschen den Speyerer Dom besucht. Auch die Anzahl der Führungen und Ticketverkäufe für Kaisersaal und Krypta ist gestiegen. Das Vor-Corona-Niveau ist aber noch weit entfernt. In Zahlen bedeutet das für die Dom-Jahresbilanz: 2021 kamen 46 Prozent der Besucherinnen und Besucher aus den Vor-Corona-Jahren in die größte romanische Kathedrale der Welt. Vor der Pandemie waren es im Schnitt 800.000 bis 900.000 pro Jahr. Damit schneidet das aktuelle Jahr besser ab als 2020, als der Anteil der Besucher laut der Dom-Kulturmanagerin nur bei 36 Prozent lag. Ähnlich sieht der Trend auch bei den Führungen aus, die seit diesem Jahr mit der „Unesco-Welterbe-Führung“ und der „Dom im Dunkeln“-Tour um zwei Angebote reicher ist. Vor der Pandemie gab es rund 1400 Touren pro Jahr. Im Corona-Jahr 2020 konnte gerade einmal ein Fünftel davon angeboten werden. In diesem Jahr liegt der Anteil bei rund einem Drittel im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit und damit schon wieder deutlich höher. Auch der Ticketverkauf für Krypta und Kaisersaal hat in diesem Jahr zugenommen. Laut Walter besuchten bis dato rund 37.300 Personen die Krypta. Das entspricht einem Anteil von rund 40 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie. Der Kaisersaal kommt mit 5058 verkauften Tickets auf einen Anteil von rund 25 Prozent im Vergleich zu den Besucherzahlen vor der Pandemie.