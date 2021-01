2:1-Erfolg nach Verlängerung trotz langen Rückstands: Die Adler Mannheim haben mit einem starken Schlussspurt in der Deutschen Eishockey-Liga noch zwei Punkte gegen den ERC Ingolstadt ergattert. Markus Eisenschmid gelang nach nur 15 Sekunden in der Overtime der Siegtreffer. Im ersten Spieldrittel hatte der Adler-Topscorer noch zwei dicke Chancen, eine Scheibe knallte gar gegen das Torgestänge. Doch die formstarken Gäste agierten mit großem Selbstvertrauen und gingen im Mittelabschnitt auch verdientermaßen in Führung, als ein langer Pass David Elsner erreichte (33.). Aber kurz vor Schluss der normalen Spielzeit gelang Brendan Shinnimin der ersehnte Ausgleich.