Nach einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Rohrbach und Insheim ist die A65 in Richtung am frühen Freitagmorgen drei Stunden in Fahrtrichtung Ludwigshafen voll gesperrt gewesen. Ein 19-Jähriger hatte laut Polizei einen 18-Jährigen mit seinem Auto überholen wollen und beim Ausscheren den Wagen des Vordermanns touchiert. Dadurch sei das Auto des 18-Jährigen ins Schleudern geraten und gegen die Mittelleitplanke geprallt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet, dass der 19-Jährige zu schnell unterwegs war und zu geringen Abstand hielt.