In der Corona-Krise haben bislang 569 Künstler oder Ensembles eine finanzielle Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz in Form eines sogenannten Projektstipendiums erhalten. Das ist jeweils verbunden mit 2000 Euro, wie das Kulturministerium in Mainz am Donnerstag mitteilte. Damit schüttete die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur über diese Stipendien rund 1,14 Millionen Euro aus. Insgesamt stehen dafür dem Ministerium zufolge 7,5 Millionen bereit.

Vom 15. Juli an kann nun noch ein größerer Kreis ein Stipendium beantragen. Die Antragsteller in mehreren Varianten des Stipendiums müssen dann nicht mehr Mitglied der Künstlersozialkasse sein. Berechtigt sind dann auch Menschen, die eine abgeschlossene künstlerische Ausbildung haben oder die mit einer Tätigkeit als freischaffender Künstler mindestens 3900 im Jahr einnehmen oder die eine Ausstellungs- oder Publikationstätigkeit oder eine „qualifizierte künstlerische Praxis“ nachweisen können.