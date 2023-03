Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum Doppel-Heimspieltag des Zweitligisten SC Neustadt am Wochenende gegen Spitzenreiter München und Nürnberg steht Männertrainer Thorsten Preuß nicht am Beckenrand im Stadionbad. Stattdessen hält er sich in Potsdam auf.

Aktuell ist die SG Stadtwerke München sogar als Tabellenführer gelistet. So lautet die Paarung am Samstag um 18 Uhr im Stadionbad Zweiter gegen Ersten. Als Trainer steht dann Peter