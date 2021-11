Am Neustadter Hauptbahnhof sollen die Bahnsteige 1a und 5 barrierefrei ausgebaut worden. Das sieht die neue Rahmenvereinbarung des Landes mit den beiden Zweckverbände SPNV Rheinland-Pfalz Nord und Süd und der DB Station&Service AG vor. Weitere Bahnhöfe in Neustadt und den umliegenden Gemeinden werden in der Liste des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität nicht erwähnt. Laut dessen Angaben sieht die Vereinbarung bis 2031 Investitionen in einer Gesamthöhe von 587 Millionen Euro an rund 130 Bahnstationen in Rheinland-Pfalz vor. „Die Vereinbarung ist ein wichtiges Signal für den klimafreundlichen Schienenverkehr und die Stärkung des ÖPNV“, sagt Klimaschutz- und Mobilitätsministerin Anne Spiegel (Grüne). DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla betont: „Bessere Informationen, ein attraktives Erscheinungsbild und mehr Barrierefreiheit – darauf können sich rund 180.000 Reisende täglich an Bahnhöfen in Rheinland-Pfalz freuen.“