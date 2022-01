[Aktualisiert: 19.33 Uhr] In Weidenthal droht am Dienstagabend eine Brandruine auf die Bahnlinie zu stürzen. Der Zugverkehr zwischen Neustadt und Kaiserslautern war zeitweise eingestellt worden. Mittlerweile soll laut Deutscher Bahn ein Gleis wieder freigegeben worden sein. Auch Busse sollen ersatzweise fahren. Vor Ort begutachten Feuerwehr, die Polizei sowie ein Notfallmanager der Bahn die Lage, informierte Björn Bürger von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht. Geplant sei, das obere Stockwerk des einsturzgefährdeten Gebäudes abzutragen. Dafür rücke ein THW-Baugutachter und die Deutsche Bahn mit einem Turmtriebwagen an. Der Einsatz dauert an.

Die #Streckensperrung zw. #Kaiserslautern & #Neustadt(Weinstr)Hbf wurde aufgehoben. Es wird nun im eingleisigen Betrieb zw. Hochspeyer & Neidenfels gefahren.

Der BNV bleibt bestehen. Es kommt weiterhin zu Folgeverspätungen und Ausfällen.‼️ https://t.co/je9WwsEqJq — DB Regio AG - Mitte (@Regio_Mitte) January 4, 2022