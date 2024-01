Der für Mittwoch angekündigte Wintereinbruch hat auch die Schulleitungen beschäftigt. An der Integrierten Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim wurde entschieden, dass am Mittwoch kein Präsenzunterricht stattfinden wird. An den drei Neustadter Gymnasien und der Realschule plus wird Unterricht angeboten. Eltern entscheiden, ob die Kinder zu Schule gehen können. Aufgrund der Unwetterwarnung wird am Mittwoch das Mehrgenerationenhaus geschlossen bleiben. Es findet auch kein Mittagstisch statt.