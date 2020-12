Erneut haben Betrüger am Donnerstag versucht, ältere Menschen durch den Enkeltrick zu täuschen. Zwischen 11.30 und 12.30 Uhr registrierte die Polizei Haßloch vier Versuche in Deidesheim und Haßloch. Die Angerufenen, zwischen 75 und 86 Jahren alt, ließen sich nicht hinters Licht führen, ein Schaden ist nicht entstanden. Die Polizei Haßloch warnt vor betrügerischen Anrufen. Falsche Enkel, Polizeibeamte oder Microsoft-Mitarbeiter versuchen immer wieder, ihre Opfer zu Geldübergaben oder Überweisungen zu ermuntern. Die angezeigten Nummern sind fast immer manipuliert. Betroffene sollten sich mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.