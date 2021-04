Steht der Wiedehopf, ein seltener und streng geschützter Vogel, Windkraftanlagen nahe Mußbach unheilbar im Weg? Oder können Ausgleichsmaßnahmen dafür sorgen, dass trotzdem gebaut werden kann? Um diese Frage dreht sich ein Rechtsstreit zwischen der Stadt Neustadt und dem Projektentwickler Juwi aus Wörrstadt.

Das Verfahren läuft seit 2016, der Wiedehopf spielt seit Ende 2017 die zentrale Rolle. Über eine Brücke, die der Vorsitzende Richter Roland Kintz am Donnerstag bei der Verhandlung am Verwaltungsgericht Neustadt gebaut hat, wollten die streitenden Parteien aber nicht gehen.

Im Januar 2016 hatte Juwi beantragt, dass der Bau der Windräder immissionsrechtlich genehmigt wird – zum Teil aber außerhalb der dafür bei Mußbach vorgesehenen Vorrangfläche des Flächennutzungsplans aus dem Jahr 2005. In der Folge wurde darüber diskutiert, was rechtlich möglich ist und was nicht. Dann hat sich der Stadtrat auf Vorschlag der Verwaltung dafür entschieden, den Plan fortzuschreiben und die Vorrangfläche für Windräder etwas zu verändern. Nur so kann verhindert werden, dass für andere Standorte auf Neustadter Gemarkung ein Windrad-Antrag gestellt werden darf.

Keine Vorrangfläche mehr

Dann aber wurde die bei Mußbach eingeplante Vorrangfläche wegen des Wiedehopfs ganz gestrichen: Damit folgte die Stadt der Vorgabe der Oberen Naturschutzbehörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd von Ende 2017. Auch im übergeordneten Regionalplan des Verbands Rhein-Neckar ist die Zone nicht mehr enthalten. Aktuell wird als Vorrangfläche ein Gebiet bei Geinsheim geprüft. Ein neuer Flächennutzungsplan wird vermutlich bis 2035 vorliegen.

Der Juwi-Antrag war damals zurückgestellt worden, das Unternehmen klagte auf Untätigkeit. Darum ging es formal jetzt vor Gericht. Tatsächlich aber versuchte der Vorsitzende darzulegen, dass es gute Gründe gäbe, wegen des Wiedehopfs den Genehmigungsantrag abzulehnen. Dabei sei es nicht entscheidend, ob das Wiedehopf-Vorkommen groß oder klein sei, ob der Vogel regelmäßig oder eher selten in dem Gebiet brüte. Alternativ schlug er vor, die Windräder näher an die Autobahn zu rücken und damit weiter weg vom Wiedehopf-Lebensraum. Aus Sicht von Juwi stehen dem aber vorgeschriebene Abstände zur Autobahn sowie zur Stromleitung entgegen.

Politisch nicht mehr gewollt?

Ein weiterer Vorschlag, um den langwierigen Rechtsstreit zu beenden und sowohl Juwi als auch der Stadt einen Neuanfang zu ermöglichen, wurde ebenfalls abgelehnt. Kintz schlug vor, das Verfahren ruhen zu lassen. Wenn Juwi sozusagen hilfsweise die Sache mit dem Wiedehopf akzeptiert, ohne dass damit ein Urteil gefällt wäre, hätte das Unternehmen Zeit, um Vorschläge zu machen. Und zwar dazu, wie Wiedehopf und Windkraft in dem Gebiet unter einen Hut gebracht werden könnten, ohne die Lebensbedingungen des Vogels zu verschlechtern – aktuell, aber auch in Zukunft.

Dem hätte Juwi zugestimmt, doch lehnte die Stadt das ab. Aus ihrer Sicht sollte das Unternehmen den Antrag zurücknehmen und einen neuen stellen, der dann sachgerecht abgearbeitet würde. Während Juwi mutmaßte, dass die Windräder politisch nicht mehr gewollt seien, führte die Stadt an, dass es ausschließlich um ein regelkonformes Verwaltungsverfahren gehe.

Urteil Ende Oktober

Eine Entscheidung wird die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts nun am 28. Oktober verkünden. Wie das Urteil ausfällt, sei trotz der Hinweise am gestrigen Verhandlungstag nicht sicher, hatte der Vorsitzende zuvor angemerkt. Und selbst wenn die Kammer zugunsten der Stadt entscheiden sollte, könnte das Oberverwaltungsgericht (OVG) als zweite Instanz wieder eine ganz andere Sicht haben. Es gebe recht toughe OVG-Urteile zugunsten von Windrädern, so Kintz.

Überraschend: Aus Sicht der Kammer ist der Flächennutzungsplan von 2005 wegen eines Formfehlers nicht rechtskräftig. Er sei zwar öffentlich bekannt gemacht worden. Weil er aber erstmals eine Konzentrationszone für Windräder ausgewiesen habe, hätte dagegen geklagt werden können. Das sei wegen des Formfehlers nicht möglich gewesen – nicht nur in Neustadt. Kintz betonte aber, dass das kein Verschulden der Stadtverwaltung gewesen sei. Erst spätere Rechtsprechungen hätten das ergeben.