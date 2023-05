Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Betrachtet man heute die Kathedralen und Burgen des Mittelalters, kann man nur staunen, wie solche Monumente mit vergleichsweise primitiven Mitteln errichtet werden konnten. Die Neustadter Stadtrechnungen verraten sehr viel über die Geräte und Werkzeuge, die die Menschen damals zum Bauen verwendeten. Doch es bleiben auch einige Rätsel.

Ein beträchtlicher Teil der Ausgaben der Stadt Neustadt im Mittelalter floss in bauliche Maßnahmen, „Ußgabe so verbuwet ist“, wie es in den Stadtrechnungen formuliert ist.