Die Outfits stehen, die Gäste sind geladen, das Essen ist bestellt: Viele Kinder und Jugendliche freuen sich jedes Jahr um Ostern herum, dass sie Kommunion oder Konfirmation feiern. Doch wegen Corona muss das Ganze verschoben werden. Ein Problem für manche Familien und Kirchengemeinden.

30 Gäste aus Hamburg, Bremen, München und anderen Orten hätten entspannt am Maifeiertag oder am Tag danach nach Neustadt reisen können, um die Konfirmation von Eva Beil am Sonntag darauf