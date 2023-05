Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer austeilt, muss auch einstecken können. Das gilt ebenfalls für die RHEINPFALZ, die gerne am 1. April ihre Leser in den April schickt. Diesmal hatten wir vergangene Woche auf der Lokalsportseite in Neustadt erzählt, dass Paula Ebert aus Neustadt als erste Frau in Deutschland Fußball in einer Männermannschaft spielen wird. Mit Sondergenehmigung des Deutschen Fußball-Bundes beim TV Hayna. April, April. Allerdings hat sich die Neustadter Redaktion selbst in den April jagen lassen – mit einer gelungenen Flunkerei des FV 21 Haßloch.

Der Verein, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert – sofern Corona dies zulässt – hat mit Thomas Stephan einen überaus gewieften wie humorvollen