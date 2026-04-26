Unter dem Titel „Weite Loog“ bietet der Pfälzerwald-Verein (PWV) Hambach wieder ein abwechslungsreiches Sonderprogramm an: Zum Auftakt gibt es am 30. April einen Funzelabend im Hohe-Loog-Haus mit der Pälzer Cantry Bänd. Beginn ist um 19.30 Uhr, das Hohe-Loog-Haus ist ab 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist erforderlich: weiteloog@pwv-hambach.de. Mit Musik geht es beim Feierowend-Rock auf der Hohen Loog weiter: Am Freitag, 29. Mai, spielt die Band Paradox ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zu den Storchennestern rund um Neustadt führt eine Exkursion per Rad am 6. Juni. Treffpunkt für die Tour mit Manfred Sauter, Vorsitzender des Storchenvereins Lachen-Speyerdorf, ist um 14 Uhr am Parkplatz am Ordenswald beim Reitverein.

Am 19. Juni ist auf dem Hohe-Loog-Gipfel wieder eine abendliche Weinprobe zu erleben: Eva Bonnet vom Hambacher Weingutes Georg Naegele wird fünf Weine besprechen. Dazu gibt es Pfälzer Häppchen und Dudelsack-Musik. Einen „Dreck-weg-Tag“ rund um Hambach organisiert der PWV Hambach am 20. Juni, Treffpunkt ist um 10 Uhr am Weingut Naegele. Bereits Klassiker sind das große Wald-Skatturnier (1. August) und die Hambacher Songwanderung mit Ede Eber-Huber (22. August).

Das Hohe-Loog-Waldfest wird am 8./9. August gefeiert. Livemusik gibt es von „Nova Blue“ und dem Musikverein Lachen-Speyerdorf, zum Kinderprogramm gehören ein Zauberer und das Puppentheaterstück „Elwie und Dritsch“. Wie man einen Pfälzer Saumagen zubereitet, kann man am 18. September beim Kochkurs in der Hohe-Loog-Küche lernen. Geleitet wird er von Inge Löchel. Zum „Adventspusten“ lädt ein weiterer Funzelabend am 27. November ein. Die Musik kommt dann vom Duo „Mélange à Deux“. Weihnachtliche Geschichten erzählen Sigrid Sebald, stellvertretende Leiterin der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Zweibrücken, und Rolf Schlicher, von dem zuletzt das Buch „Der Weihnachtspustebär“ erschien. Alle Infos zum Programm unter www.pwv-hambach.de.