Wegen Gleisarbeiten im Bereich von Weidenthal fällt in den Nächten von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Oktober, die Fahrt jener S-Bahn aus, die um 23.01 Uhr ab Kaiserslautern in Richtung Mannheim startet. Wie die DB Regio AG mitteilt, gibt es einen Ersatzzug, der aber 14 Minuten später und damit um 23.15 Uhr von Kaiserslautern nach Mannheim fährt. Deshalb werde es in diesen beiden Nächten um diese Uhrzeit keine Verbindung von Neustadt nach Landau geben. Die geänderten Fahrpläne sind unter https://bauinfos.deutschebahn.com online abrufbar.