Im Westen Deutschlands gab es für den SC Neustadt am Wochenende in der Wasserball-Bundesliga nicht viel zu holen. Sowohl die U18-Mannschaft als auch die Herren des SCN gingen nicht in voller Mannschaftsstärke in die Wochenendtour mit jeweils zwei Begegnungen.

Besonders bei den Männern herrschte Personalnot. SCN-Coach Davorin Golubic musste auf Stefan Ehrenklau, Fernando Mongrell, Henning Spandick und Xaver Schädler verzichten. Daher füllte er sein