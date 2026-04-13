Die Stadt lädt für Samstag, 18. April, erneut zum Marktfrühstück in die Altstadt ein. Besucherinnen und Besucher können laut Mitteilung der Verwaltung durch die malerischen Gassen bummeln, frische Produkte auf dem Wochenmarkt einkaufen und bei einem Glas Wein entspannt ins Wochenende starten.

Dieses Mal präsentiert sich das Weindorf Hambach mit ausgewählten Weinen der örtlichen Weingüter. Mit dabei sind das Weingut Kruppenbacher, das Wein- und Sektgut Rebenhof sowie Weinbau Hambacher Freiheit, die ihre Erzeugnisse zur Verkostung anbieten. Für das leibliche Wohl sorgt außerdem die C1-Jugend des 1. FC 23 Hambach mit einem Waffel- und Kuchenverkauf. Die Einnahmen kommen einer geplanten Abschlussfahrt im Sommer zugute.

Begleitet wird das Marktfrühstück mit Live-Musik von Georg Sagerer. Dabei bietet sich auch die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit Bürgermeister Stefan Ulrich von 11 bis 13 Uhr. Ein besonderer Höhepunkt ist die geführte Markttour von 10 bis 11.30 Uhr, bei der Interessierte spannende Einblicke in das Marktgeschehen und regionale Produkte erhalten. Das Marktfrühstück verspricht auch am 18. April wieder eine gelungene Mischung aus Genuss, regionaler Vielfalt und persönlicher Begegnung.