(Aktualisiert um 13.47 Uhr) Keine Verletzten, aber ein Totalschaden ist die Bilanz eines Fahrzeugbrandes am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 65. Wie die Neustadter Feuerwehr am Mittag mitteilte, war ein Ehepaar mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs und bog an der Abfahrt Deidesheim in Richtung Bundesstraße 271 ab. Auf der Überleitung bemerkten sie, dass Rauch aus dem Motorraum quoll. Sie stellten das Auto sofort an der Seite ab und meldeten sich über den Notruf. Da es sich um Ortsfremde handelte, war nicht ganz klar, wo genau sie standen, weshalb zur Sicherheit auch die Feuerwehr Deidesheim alarmiert wurde. Kräfte der Neustadter Wehr sicherten zusammen mit der Polizei die Gefahrenstelle gegen den fließenden Verkehr ab, indem die Überleitung voll gesperrt wurde. Unter Atemschutz hatten die Einsatzkräfte den Brand nach einer Viertelstunde unter Kontrolle, das Nachlöschen im Motor- und Innenraum zog sich noch einige Zeit hin. Die Feuerwehr Deidesheim musste nicht mehr eingreifen. Die Fahrbahn wurde von der Autobahnmeisterei gereinigt, der ausgebrannte Wagen abgeschleppt. Brandursache ist nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt.